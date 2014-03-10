Пенсионер «заминировал» хлебный магазин в Гомеле

Новости Беларуси. Очередное лжеминирование в Гомеле. В милицию обратился пенсионер и сообщил, что в магазине «Хлебный» заложено взрывное устройство.

Пресс-служба Министерства внутренних дел:

В ходе проведенного комплекса мероприятий устройство не обнаружено, информация не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.

Напомним, осенью прошлого года 16-летняя учащаяся Костюковичского аграрно-технического профессионального лицея позвонила в милицию и сообщила, что вокзал в Гомеле заминирован.

А недавно в Минске 35-летний телефонный террорист на несколько часов остановил работу метро. «Уважаемые пассажиры, движение поездов временно прекращено. Просьба воспользоваться наземным транспортом. Приносим свои извинения за созданные неудобства». Такие сообщения на станциях Минского метро услышали минчане в обед. С 14.38 подземка работала только на «выпуск» пассажиров. На стеклянных дверях сухие объявления – закрыто по техническим причинам. Что случилось – никто не знал. После серьезной проверки выяснили, что вынужденную остановку спровоцировал телефонный террорист. Менее трех часов понадобилось на то, чтобы восстановить личность нарушителя и задержать его. Им оказался 35-летний житель Минской области. Смотрите видео.