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Пассажирам пришлось толкать самолет перед взлетом

26 ноября 2014 11:11
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Новости России. Пассажирам одного из рейсов в аэропорту города Игарка Красноярского края пришлось толкать самолет, который в буквальном смысле «прилип» ко взлётно-посадочной полосе. Из-за сильных морозов шасси воздушного судна примёрзло к площадке. Ни экипаж, ни технический персонал аэродрома не смогли справиться с проблемой самостоятельно, поэтому все 70 пассажиров подключились к спасанию своего самолета, и машине удалось взлететь, хоть и с небольшим опозданием.

Отметим,  столбик термометра в Красноярском крае опустился уже до минус 50 градусов. Многая техника не переносит таких температур и перестает работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Самолет # происшествия

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