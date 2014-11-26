Пассажирам пришлось толкать самолет перед взлетом

Новости России. Пассажирам одного из рейсов в аэропорту города Игарка Красноярского края пришлось толкать самолет, который в буквальном смысле «прилип» ко взлётно-посадочной полосе. Из-за сильных морозов шасси воздушного судна примёрзло к площадке. Ни экипаж, ни технический персонал аэродрома не смогли справиться с проблемой самостоятельно, поэтому все 70 пассажиров подключились к спасанию своего самолета, и машине удалось взлететь, хоть и с небольшим опозданием.

Отметим, столбик термометра в Красноярском крае опустился уже до минус 50 градусов. Многая техника не переносит таких температур и перестает работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.