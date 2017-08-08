Отец и его сын несколько лет насиловали малолетних приемных детей семьи

Новости Беларуси. Отца и сына из Мстиславля осудили за изнасилование приемных детей семьи. Подробности резонансного дела сообщаются на сайте Могилевского областного суда.



Мужчина насиловал приемную дочь с сентября 2014-го по апрель 2016 года, а также в июне 2016-го. О преступлении стало известно, когда девочка забеременела. Тогда ей было 13 лет. Экспертиза ДНК подтвердила, что родным отцом новорожденного ребенка является приемный отец девочки.

Суд установил, что родной сын приемной семьи подвергал малолетних девочку и мальчика сексуальному насилию в течение пяти лет – с 2011 года.



Приговор в отношении жителей Мстиславля вступил в силу после апелляционного рассмотрения судебной коллегией.

Отца семейства приговорили к 14 годам, его сына – к 19 годам колонии усиленного режима.

Ситуации, когда похотливые отцы путают детей с женой, к несчастью, не редки. В 2012-м шокирующая история всколыхнула Гомель. 38-летний отец насиловал родную дочь. Ей было 6 лет. На странное поведение дочери обратила внимание мать, так ей удалось выяснить правду (подробности).



Татьяна Шман, руководитель отдела поддержки семьи и ребенка «SOS – Детская деревня Могилев»:

Самое главное – нужно обращать внимание на поведение ребенка. Если малыш внезапно стал замкнутым, скрытным, неразговорчивым следует насторожиться. Если поведение ребенка не соответствует его возрасту, т.е. происходит откат на несколько лет назад – это тоже повод для размышлений. Если у ребенка появляются кошмары и другие расстройства сна. Еще один факт, который должен насторожить – «подозрительные» игры. Иногда дети, подвергшиеся сексуальному насилию, неосознанно воссоздают случившееся во время игры с другими детьми или с помощью игрушек.