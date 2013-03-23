От чего в Великобритании умер российский олигарх Борис Березовский?

Новости Великобритании. Одним из первых о смерти олигарха на своей странице в Facebook сообщил его зять Егор Шуппе. «Ссыльный русский олгарх Борис Березовский был найден мертвым в своем доме в графстве Суррей», подтвердило информацию BBC.

Обстоятельства смерти 67-летнего олигарха пока не известны. Звучат версии и о самоубийстве.

Александр Добровинский, адвокат, Россия:

Только что позвонили из Лондона. Борис Абрамович Березовский покончил с собой... Сложный был человек. Жест отчаяния? Невозможность жить бедным? Серия ударов? Боюсь что уже никто не узнает правды.

Близкий друг семьи бизнесмена Бориса Березовского Демьян Кудрявцев подтвердил факт его кончины, уточнив, что причиной смерти стала остановка сердца.

«Да, подтверждаю», - сказал он агентству «Прайм». Отвечая на вопрос, было ли это самоубийство, Кудрявцев сказал: «Нет! Это не так! Этого никто не знает. Внешних признаков самоубийства нет. Нет следов от шприцев, нет признаков приема каких-то таблеток - неизвестно от чего произошла остановка сердца».

Как известно, в 2012 году году Борис Березовский проиграл длительный суд другому олигарху Роману Абрамовичу. По оценкам Forbes, состояние Березовского на протяжении последних лет стремительно редело. По итогам 2008 года Березовский был на 29-м месте в рейтинге 100 богатейших россиян, и его состояние оценивалось в 1 млрд долларов. Но в 2009 году олигарх впервые с 2004 года не попал в этот рейтинг. В последние годы бизнесмен расходовал деньги не самым рациональным образом. В январе лондонский суд заморозил активы Бориса Березовского (317 миллионов долларов) по запросу его бывшей гражданской жены Елены Горбуновой. Березовский, находясь в долгах, начала распродавать имущество.

Борис Березовский нажил состояние в 90-х, продавая автомобили. В 2000-х - олигарх покинул Россию, опасаясь судебного преследования. Позже Березовский был объявлен в розыск в России. Все это время он жил в Великобритании. Его дом был оборудован пуленепробиваемыми окнами, шпионскими камерами и усиленными стальными дверями.

В день смерти олигарха пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Березовский пару месяцев назад написал письмо президенту, где просил у него прощения за совершенные ошибки и разрешения вернуться на родину, сообщают РИА-Новости.

Владимир Маркин, официальный представитель СК РФ в своем микроблоге в Twitter:

Если СК получит официальное подтверждение английской стороны о смерти Березовского, уголовные дела, по которым он проходит обвиняемым, в отношении него могут быть прекращены, если на это дадут согласие его родственники.