Оскорбившего судью «ВКонтакте» витебчанина приговорили к штрафу в 6900 рублей

Новости Беларуси. 5 октября в Витебске огласили приговор местному жителю, который, используя интернет, умышленно оскорбил судью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разбирательству подключили даже экспертов-лингвистов.

Они доказали оскорбительность выражений автора. В итоге сквернослов приговорен к крупному денежному штрафу.

Анастасия Бут, СТВ:

Нелестные комментарии о тех или иных людях в интернете уже не редкость. С развитием высоких технологий хамство переместились и в социальные сети. В судах Беларуси неоднократно рассматривались дела в отношении авторов, которые неосторожно подходят к выражению своих эмоций. Но, пожалуй, впервые в Витебске вынесли приговор мужчине за оскорбление в интернете судьи.

В одной из групп соцсети житель северной столицы разместил пост, который лингвистическая экспертиза признала оскорблением. По мнению следователей, подозреваемый действовал умышленно и его слова касались непосредственно действий судьи, который рассматривал конкретное уголовное дело.