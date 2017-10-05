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Оскорбившего судью «ВКонтакте» витебчанина приговорили к штрафу в 6900 рублей

05 октября 2017 19:27
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Новости Беларуси. 5 октября в Витебске огласили приговор местному жителю, который, используя интернет, умышленно оскорбил судью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разбирательству подключили даже экспертов-лингвистов.

Они доказали оскорбительность выражений автора. В итоге сквернослов приговорен к крупному денежному штрафу.

Анастасия Бут, СТВ:
Нелестные комментарии о тех или иных людях в интернете уже не редкость. С развитием высоких технологий хамство переместились и в социальные сети. В судах Беларуси неоднократно рассматривались дела в отношении авторов, которые неосторожно подходят к выражению своих эмоций. Но, пожалуй, впервые в Витебске вынесли приговор мужчине за оскорбление в интернете судьи.

В одной из групп соцсети житель северной столицы разместил пост, который лингвистическая экспертиза признала оскорблением. По мнению следователей, подозреваемый действовал умышленно и его слова касались непосредственно действий судьи, который рассматривал конкретное уголовное дело.

Оскорбившего судью «ВКонтакте» витебчанина приговорили к штрафу в 6900 рублей-1

Виталий Сузанский, заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закона судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области:
Стороной обвинения суду предлагалось назначить наказание в виде штрафа в размере 400 базовых величин на сумму 9200 рублей. Но суд не согласился в некоторой степени с позицией гособвинения и назначил штраф в меньшем размере, а именно в размере 300 базовых величин.

Оскорбившего судью «ВКонтакте» витебчанина приговорили к штрафу в 6900 рублей-4

Наталья Платоненко, официальный представитель Витебского областного суда:
Необходимо отметить, что любое размещение в социальной сети, интернете в открытом доступе для неограниченного круга интернет-пользователей информации, порочащей честь и достоинство гражданина, преследуется по закону.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела, конкретной публикации, размещенной в сети Интернет, мы можем говорить об административной либо уголовной ответственности, а так же о взыскании морального вреда по защите чести и достоинства в рамках гражданского судопроизводства.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство # Судебная система Беларуси # Анастасия Бут # Наталья Платоненко # Виталий Сузанский

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