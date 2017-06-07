«Осколок прожег дырку в куртке и повис на ней»: очевидцы о ЧП в Калинковичах, где мужчина подорвался на мине времен ВОВ

Новости Беларуси. ЧП в Гомельской области. Житель Калинковичей подорвался на мине во дворе дома собственного брата. Эхо войны накануне вечером услышали все жители города – настолько мощным был взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя минуту на месте происшествия были соседи, но оказать помочь мужчине было уже невозможно.

Прасковья Науменко, очевидец:

Я видела, лампа там горела, где стоит его плужок.

Прасковья Науменко – последняя, кто видел мужчину живым. Спустя пару минут там, где горела паяльная лампа была воронка от взрыва, который услышал весь город. Спустя еще минуту на месте происшествия были соседи, но помочь мужчине было уже невозможно: от полученных травм 48-летний калинковчанин скончался на месте.