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Ошмяны: на автостоянке сгорели три рефрижератора с 1,5 тоннами мяса

29 сентября 2014 18:45
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Новости Беларуси. В ночь на 29 сентября на арендуемой площадке под склад временного хранения по улице Пионерской в Ошмянах произошел пожар. Горели три седельных тягача с рефрижераторами. Два из них были загружены продукцией, ещё один – пустой.

В результате огнем уничтожены 1,5 тонны мясной продукции, кабины автомобилей, повреждены обшивки рефрижераторов.

Центр пропаганды и обучения Гродненского областного управления МЧС:
Владелец и грузоотправитель автопоездов зарегистрированы в Калининграде (РФ), в каждом рефрижераторе находилось по 20 т мясной продукции. Повреждено также лакокрасочное покрытие кабины еще одного автомобиля DAF FX 95, который был задержан до решения суда о конфискации.

Пострадавших людей нет.

Территория огорожена, освещена, обеспечена круглосуточной сторожевой охраной. Что могло стать причиной пожара, установит следствии. Рассматривается несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

А в Минске в начале сентября за одни сутки случилось сразу три пожара. Поврежденными оказались сразу 7 автомобилей. Смотрите видео.

# происшествия # Поджог автомобилей

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