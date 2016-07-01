9-летний ребенок утонул в Днепре, хвастаясь своим умением нырять

Новости Беларуси. Трагедия в Дубровенском районе. Во время купания в реке Днепр утонул девятилетний мальчик.

Шестеро ребятишек – три мальчика и три девочки в возрасте до 10 лет – после занятий в танцевальном кружке отправились на реку купаться. 9-летний мальчик решил показать друзьям, как он умеет нырять. Он прыгал с покрышки, которая лежала в воде. В какой-то момент он прыгнул на большое расстояние – его подхватило сильное течение.

Мальчик стал тонуть. Дети стали звать помощь. Когда взрослые подбежали к реке, ребенка уже не было видно. Тело ребенка обнаружили водолазы.