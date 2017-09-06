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Оперативное видео: двое мужчин из Бреста и Минска попались на промышленном шпионаже и передаче взятки в парке

06 сентября 2017 07:18
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Новости Беларуси. Коммерческой тайной частной компании пытались незаконно завладеть двое жителей Бреста и Минска. Их подозревают в промышленном шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обоих фигурантов дела задержали с поличным при передаче взятки в городском парке. Мужчины отдали 2500 долларов заместителю начальника цеха крупной фирмы. Взамен они хотели получить сведения о технологии производства полимеров, лаков и красок.

С таким прецедентом сотрудники Брестского управления по борьбе с организованной преступностью столкнулись впервые за 10 лет.

Оперативное видео: двое мужчин из Бреста и Минска попались на промышленном шпионаже и передаче взятки в парке-1

Александр Лаврукович, начальник отдела 6 управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси:
Конкретно в данном случае благодаря тому, что руководство одного из коммерческих предприятий Бреста предприняло все меры по защите своей информации, удалось привлечь именно к уголовной ответственности лиц, которые незаконно собирали сведения, составляющие коммерческую тайну. То есть было разработано положение о коммерческой тайне. И в документах этой фирмы было прописано, что работникам предприятия запрещается распространять сведения, составляющие коммерческую тайну.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям, в том числе «Коммерческий шпионаж».

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт # Александр Лаврукович

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