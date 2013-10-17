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Охранник универсама, обвиняемый в смерти посетителя, объявлен в розыск

17 октября 2013 09:53
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Новости Беларуси. Охранник универсама «Волгоград», обвиняемый в смерти посетителя, скрылся. Мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Во взаимодействии с правоохранителями соседних стран проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Как сообщает БЕЛТА  со ссылкой на управление Следственного комитета Беларуси по Минску, на первоначальном этапе расследования отсутствовали основания для признания действий подозреваемого умышленными. К тому же учитывая его желание сотрудничать со следствием, в отношении него была применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Воспользовавшись обстоятельствами, подозреваемый скрылся.

Инцидент в столичном универсаме произошёл минувшим летом. Потерпевший был госпитализирован в бессознательном состоянии и спустя некоторое время, не приходя в сознание, скончался.

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# происшествия # Массовая драка

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