Охранник гостиницы спас жизнь иностранцу

Героем оказался сотрудник службы безопасности минской гостиницы «Орбита» Анатолий Немкович.

В холле отеля юрист, переводчик и немолодой англичанин договаривались об аренде офиса. Они уже обсуждали подробности сделки, как вдруг иностранец вскрикнул и рухнул на пол. Его собеседники стояли в оцепенении и не знали, как помочь человеку.

Выручила мгновенная реакция Анатолия. Навыкам доврачебной помощи его обучали еще в армии. Как действовать, знал четко: проверил, не запал ли язык, и стал делать непрямой массаж сердца.

– Действовал «на автомате»: начал ритмично нажимать на грудную клетку, – вспоминает Анатолий. – Раз, два, три. Мне казалось, что прошло всего полминуты, как англичанин пришел в себя. Только тогда я облегченно вздохнул.

А в это время в гостиницу уже ехала бригада «скорой». Ослабевшего иностранца охранник передал прямо в руки врачей, сообщает «СБ».

– Да никакой я не герой, – смущенно говорит Немкович. – Хотя и перенервничал, не без того: после приезда скорой помощи сам долго не мог успокоиться.