Начальник участка СПК погиб в поле

Вероятнее всего, несчастный был задавлен перевозившей зерно машиной во время обеденного сна. Водитель огромного МАЗа попросту не заметил человека, спавшего под стогом соломы, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.
По следам протекторов установлена автомашина, причастная к гибели человека. По имеющейся информации, и водитель, 53-летний житель деревни Забрезье того же района, и начальник участка СПК «Лоск» на момент совершения наезда были совершенно трезвыми. По словам односельчан и коллег, погибший вообще избегал употребления алкоголя, а сон в обеденный перерыв, как выяснилось, для сельскохозяйственных тружеников дело привычное.
Все обстоятельства трагедии сейчас проверяются следствием, сообщает БЕЛТА.