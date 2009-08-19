Начальник участка СПК погиб в поле

Житель деревни Лоск Воложинского района Минской области погиб под колесами МАЗа. Труп мужчины был обнаружен только утром, когда продолжилась уборочная страда.

Вероятнее всего, несчастный был задавлен перевозившей зерно машиной во время обеденного сна. Водитель огромного МАЗа попросту не заметил человека, спавшего под стогом соломы, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.

По следам протекторов установлена автомашина, причастная к гибели человека. По имеющейся информации, и водитель, 53-летний житель деревни Забрезье того же района, и начальник участка СПК «Лоск» на момент совершения наезда были совершенно трезвыми. По словам односельчан и коллег, погибший вообще избегал употребления алкоголя, а сон в обеденный перерыв, как выяснилось, для сельскохозяйственных тружеников дело привычное.

Все обстоятельства трагедии сейчас проверяются следствием, сообщает БЕЛТА.