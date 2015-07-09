Ограбление в прямом эфире: съемочную группу американского телеканала ограбили в Сан-Франциско

Новости США. Телевизионную съёмочную группу в США ограбили в прямом эфире. Журналисты снимали репортаж об убийстве, совершённом в одном из туристических районов Сан-Франциско.

Ведущий телеканала KTVU в студии представил корреспондента, работающего на месте событий.

Репортёр появилась в кадре, однако, вместо того, чтобы поприветствовать коллегу, отбежала в сторону, воскликнув: «Подождите!».

Через несколько секунд включение прервалось. Позже сайт телеканала сообщил, что мужчина в чёрной маске, направив пистолет на оператора, отобрал камеру и штатив и скрылся на BMW. К счастью, съемочная группа не пострадала.

Ограбления в прямом эфире нечасто, но все же случаются.

В марте мы рассказывали о похожем инциденте, произошедшем в ЮАР:

репортера местного канала обокрали прямо перед включенной камерой всего за несколько минут до прямого эфира. Двое неизвестных проходили мимо и заметили в руках журналиста телефон. Молодые люди, не раздумывая, отобрали гаджет, бумажник и ноутбук, который лежал рядом. На все ушло меньше минуты (видео здесь).