Очевидцы сняли на видео, как турист в Мексике удирает от трехметрового крокодила

Новости Мексики. Отдых на территории мексиканского биосферного заповедника Сиан-Каан едва не закончился трагедией для одного из туристов.

Мужчина решил искупаться в заповедной зоне. И еле унес ноги от непрошенного гостя.



Один из очевидцев запустил в рептилию какой-то предмет. Крокодил то ли от испуга, то ли от страха, сменил ракурс.

И горе-пловец сумел спастись. Смотрите видео.

Автор ролика предполагает, что, к счастью для туриста, крокодил был уже сыт, потому и плыл медленно.

Напомним, неделю назад аналогичный случай произошел в США. Встреча девятилетнего мальчика с аллигатором здесь едва не закончилась трагедией.

Мальчик с компанией друзей несколько часов катался на велосипеде, заметно устав, они решили искупаться в озере.

Правда, не учли, что эта зона запрещена для купания. Мальчик был относительно недалеко от берега, когда его схватил аллигатор. Школьник признается, сначала подумал, что кто-то из его товарищей решил пошутить над ним.