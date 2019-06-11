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Чудесное спасение аистят. Пострадавших от бури птенцов приютили в частном зоопарке Дзержинска

11 июня 2019 17:54
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Новости Беларуси. В деревне Гореничи Березинского района после непогоды на частное подворье перевернулась гнездо с маленькими аистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чудесное спасение аистят. Пострадавших от бури птенцов приютили в частном зоопарке Дзержинска-1

Хозяева дома приютили птиц, кормили по специальному рациону: рыбой и куриным мясом.

Чудесное спасение аистят. Пострадавших от бури птенцов приютили в частном зоопарке Дзержинска-4

А так как взрослые аисты не вернулись за малышами, было принято решение перевезти птенцов в дзержинский центр помощи диким животным.

Чудесное спасение аистят. Пострадавших от бури птенцов приютили в частном зоопарке Дзержинска-7

Здесь их будут растить до осени, пока пернатые не отправятся в теплые края.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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