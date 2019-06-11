Чудесное спасение аистят. Пострадавших от бури птенцов приютили в частном зоопарке Дзержинска

Новости Беларуси. В деревне Гореничи Березинского района после непогоды на частное подворье перевернулась гнездо с маленькими аистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревне Гореничи Березинского района после непогоды на частное подворье перевернулась гнездо с маленькими аистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Хозяева дома приютили птиц, кормили по специальному рациону: рыбой и куриным мясом.
А так как взрослые аисты не вернулись за малышами, было принято решение перевезти птенцов в дзержинский центр помощи диким животным.
Здесь их будут растить до осени, пока пернатые не отправятся в теплые края.