Чудесное спасение аистят. Пострадавших от бури птенцов приютили в частном зоопарке Дзержинска

Новости Беларуси. В деревне Гореничи Березинского района после непогоды на частное подворье перевернулась гнездо с маленькими аистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хозяева дома приютили птиц, кормили по специальному рациону: рыбой и куриным мясом.

А так как взрослые аисты не вернулись за малышами, было принято решение перевезти птенцов в дзержинский центр помощи диким животным.