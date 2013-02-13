Обрушение стен и кровли на Чернобыльской АЭС. Названа причина инцидента

Новости Украины. Частичное обрушение стеновых панелей и обвал легкой кровли в машинном зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции произошло во вторник, 12 февраля. По данным информагентств, площадь разрушения составила около 600 квадратных метров. Конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта «Укрытие».

По словам первого заместителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, на радиационный фон обрушение повлиять не может. Специалисты не рассматривают ситуацию как чрезвычайную.



Дмитрий Бобро, первый заместитель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

Объект «Укрытие» не поврежден. В неработающем машинном зале, который раньше обслуживал энергоблоки, со стороны 4-го блока возле 7-го турбогенератора обрушилось несколько подвесных бетонный панелей. На радиационный фон это никак не может повлиять. Ситуация даже не классифицируется как чрезвычайная.

В свою очередь, глава парламентского подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы сообщил украинским СМИ причину обрушения.

Валерий Кальченко, глава парламентского подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы:

Часть кровли в машинном зале между 4-м и 3-м энергоблоками рухнула от снега. Площадь обвала 500-600 метров. На месте уже работают спасатели, милиция. Расчищают снег, убирают завалы. Радиационный фон в норме.

Алла Шайбак, начальник отдела реагирования на чрезвычайные ситуации Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды:

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды в круглосуточном режиме отслеживает радиационную обстановку на всей территории Республики Беларусь. По данным 55 стационарных пунктов радиационного мониторинга, мощности дозы гамма-излучения остались на уровне средних многолетних данных. По данным автоматизированных пунктов радиационного контроля, которые у нас размещены вдоль наших границ, в районах влияния атомных электростанций, радиационная обстановка также осталась без изменений.