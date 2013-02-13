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Войска НАТО в Афганистане по ошибке нанесли авиаудар по мирным гражданам. 10 человек погибли

13 февраля 2013 12:51
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Новости Афганистана. На востоке Афганистана в результате авиаудара НАТО погибли 10 человек. Среди жертв – пятеро детей и четыре женщины. Все они мирные граждане. Еще четверо детей получили ранения.

Войска Альянса планировали атаковать убежище «Талибана». Однако совершили ошибку. НАТО заявило о начале расследования происшествия.

Барак Обама в своем ежегодном послании пообещал, что уже к началу 2014 года войска США покинут Афганистан. Сейчас численность американского контингента в стране составляет около 66 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # НАТО

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