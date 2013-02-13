В Новой Зеландии мать восьмерых детей умерла от передозировки Coca-Cola

Новости Новой Зеландии. Патологоанатомы в Новой Зеландии пришли к выводу, что к смерти 30-летней Наташи Харрис, погибшей три года назад от остановки сердца, привело чрезмерное потребление кока-колы. Маниакальная любовь к этому напитку стала для женщины роковой.

Супруг Наташи Харрис:

Когда я забирал у Наташи стакан или бутылку с колой, она сразу же начинала плакать и говорить, что у нее болит голова, и совсем нет сил. В последнее время жена чувствовала себя больной, ее постоянно тошнило.

Ежедневно женщина выпивала 10 литров «Колы», а это в 11 раз превышает ежедневную допустимую норму сахара и в 2 раза – кофеина. Незадолго до смерти у женщины нарушился ритм сердца и выпали все зубы.

Вивьен Худкинсон, мать мужа покойной женщины:

Мы пытались образумить ее, но все было напрасно. Как только в доме заканчивалась газировка, Наташа теряла рассудок и становилась неуправляемой. Врач сказал, что у нее развился абстинентный синдром – расстройство, наблюдающееся у наркоманов и алкоголиков, некое подобие похмелья или ломки.

Компания-производитель выводы патологоанатомов отвергает. По мнению представителей, доказать, что смерть Харрис стала следствием употребления напитка, невозможно.

Представитель компании-производителя:

Мы разочарованы тем, что следователь решил сосредоточиться на нашей продукции. Нужно было обратить внимание на сочетание таких факторов, как образ жизни и состояние здоровья Харрис, которые и являются вероятной причиной ее смерти.

Коронер, который занимался расследованием данного дела, ссылаеясь на неопровержимые доказательства, уверен в обратном.

Дэвид Крэйрер, коронер:

У меня имеются все доказательства того, что 30-летняя женщина скончалась из-за потребления большого количества напитка Coca-Cola. Я могу заключить, что если бы Наташа Харрис не употребляла кока-колу в огромных количествах, крайне маловероятно, что она бы умерла в таком возрасте и при подобных обстоятельствах.

Чрезмерное потребление сладких газировок чуть было не лишило жизни 25-летнего австралийца Уильяма Кеннеуэла. Молодой человек потерял все зубы. На протяжении трёх лет он ежедневно выпивал 6-8 литров сладких газированных напитков, игнорируя все советы стоматолога.

Уильям Кеннеуэл:

Поначалу я не был фанатом газировки, и пристрастился к ней, когда начал работать в гостиничном бизнесе. Мои зубы настолько сгнили, что началось заражение крови. Говорят, для человека нормально иметь 32 зуба, но у меня осталось только 13. Да и те пришлось удалить.

Доктор Джейсон Армфилд из австралийского Исследовательского центра здоровья полости рта призвал размещать предупреждения на этикетках бутылок с газировкой. По его мнению, это поможет сократить число подобных случаев. Армфилд возглавил исследование, в ходе которого выяснилось: из 16,8 тысяч австралийских детей в возрасте от 5 до 16 лет, 56% ежедневно выпивают как минимум одну порцию газировки или сока.