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В Баварии женщина расстреляла 10 овчарок, после чего покончила с собой

13 февраля 2013 07:01
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Новости Германии. Трагедия произошла в городе Кронах на юге Баварии. Власти Германии планировали забрать домашних животных из-за плохих условий содержания. Не желая отдавать своих питомцев, 49-летняя хозяйка десяти австралийских овчарок заперлась в собственном доме, к которому подошли местные чиновники и полицейские, чтобы исполнить предписание.

Через несколько минут в доме раздались выстрелы. Спецназ, прибывший по вызову, обнаружил тела женщины и десяти овчарок.

К счастью, трем собакам удалось выжить. Они переданы в приют для животных.

# происшествия # Животные

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