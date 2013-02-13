В Баварии женщина расстреляла 10 овчарок, после чего покончила с собой

Новости Германии. Трагедия произошла в городе Кронах на юге Баварии. Власти Германии планировали забрать домашних животных из-за плохих условий содержания. Не желая отдавать своих питомцев, 49-летняя хозяйка десяти австралийских овчарок заперлась в собственном доме, к которому подошли местные чиновники и полицейские, чтобы исполнить предписание.

Через несколько минут в доме раздались выстрелы. Спецназ, прибывший по вызову, обнаружил тела женщины и десяти овчарок.

К счастью, трем собакам удалось выжить. Они переданы в приют для животных.