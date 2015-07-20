Новости Турции 20 июля: смертоносный теракт на границе с Сирией и перестрелка в Стамбуле

Новости Турции. 27 человек погибли и около сотни тяжело ранены в результате теракта в Турции. Бомба взорвалась у входа в кафе перед культурным центром города Суруч. После взрыва начался сильный пожар, но его удалось быстро потушить. Пострадавшие доставлены в больницы, состояние некоторых тяжелое.



По предварительным данным, теракт был направлен против турецких курдов, которые ждали отправки в Сирию для борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство».



Тем временем в Стамбуле житейский конфликт перерос в перестрелку, есть раненные. Две группы мужчин устроили потасовку на одной из пешеходных улиц города. Один из них начал стрелять и ранил четырех участников конфликта, и иностранного туриста. Пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит расследование.