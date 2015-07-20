Прямой эфир

Новости Турции 20 июля: смертоносный теракт на границе с Сирией и перестрелка в Стамбуле

20 июля 2015 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. 27 человек погибли и около сотни тяжело ранены в результате теракта  в Турции. Бомба взорвалась у входа в кафе перед культурным центром города Суруч. После взрыва начался сильный пожар, но его удалось быстро потушить. Пострадавшие доставлены в больницы, состояние некоторых тяжелое.  

По предварительным данным, теракт был направлен против турецких курдов, которые ждали отправки в Сирию для борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство».

Тем временем в Стамбуле житейский конфликт  перерос в перестрелку, есть раненные. Две группы мужчин устроили потасовку на одной из пешеходных улиц города. Один из них начал стрелять и ранил четырех участников конфликта, и иностранного туриста. Пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит расследование. 

# происшествия # Исламское Государство

Другие новости рубрики

Все новости
Молния уничтожила 110 тонн спирта в Бресткой области
20 июля 2015 15:09

Молния уничтожила 110 тонн спирта в Бресткой области

Акула напала на серфингиста Майкла Фэннинга во время соревнований
20 июля 2015 08:25

Акула напала на серфингиста Майкла Фэннинга во время соревнований

В Борисове два человека погибли при пожаре в частном доме 19 июля
19 июля 2015 10:44

В Борисове два человека погибли при пожаре в частном доме 19 июля