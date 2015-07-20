Ночной ураган в западных регионах Беларуси: пожары, поваленные деревья и уничтожено 110 т спирта

Новости Беларуси. Разгул стихии в западных регионах Беларуси. Разряд молнии привел к пожару на заводе в Брестской области. Огонь уничтожил две цистерны со спиртом. Предприятие лишилось не только 110 тонн сырья. Поврежден склад. В Гродненской области удар молнии стал причиной стразу трех пожаров. Горели хозяйственные постройки и жилой дом.

Сегодня двор спиртового завода в деревне Пески мало напоминает производственные площади: на территории разбросан мусор, битое стекло и крупные металлические детали. Это искореженная груда металла на заднем дворе – не что иное, как резервуар, в котором хранилось порядка 70 тонн спирта. Очевидцы говорят: 80-тонная цистерна в прямом смысле «взлетела на воздух» после того, как в склад готовой продукции попал разряд молнии.

Ольга Шульган, житель деревни Пески:

Слышно взрыв, пламя небольшое. А потом был второй взрыв, пламя большое, выше колонны в полтора раза.

Когда на место ЧП прибыли пожарные службы, огонь уже охватил весь склад. Остановить стихию удалось спустя почти два часа – тушили экипажи сразу 14 машин.

Александр Петровский, начальник Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Было открытое горение, пламя вышло через перекрытие, создалась реальная угроза перехода огня на основное производственное здание. По мере прибытия подразделений силы наращивались, подавались стволы на охлаждение горящего резервуара и на защиту здания.

Всего внутри здания было пять емкостей, рассчитанные больше чем на 300 тонн спирта. К счастью, только две из них был заполнены. В результате «разгула» стихии уничтожено 110 тонн спирта.

Удар ночного шторма пришелся и на Гродненскую область. Жительница деревни Вульковцы Леокадия Гапоник до сих пор не может прийти в себя. Поздно вечером буквально в нескольких метрах от ее дома ударила молния. Говорит, в комнатах все загудело и сразу же отключилось электричество.

Леокадия Гапоник, житель деревни Вульковцы:

Я просто думала, что это в наш дом молния попала. Вышла, посмотрела, вроде бы, ничего такого нет. Минут через 10-15 я посмотрела в окно, смотрю: у соседей горит сарай.

Пламя уже вырывалось из-под крыши. Позвонив по телефону 101, Леокадия Иосифовна осталась караулить собственный гараж, ведь от горящего сарая его отделяло всего полтора метра.

Молния атаковала еще два населенных пункта в Гродненской области.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

В деревне Красное, Лидского района, пламя полностью уничтожило дощатую хозяйственную постройку. Примерно в это же время возник пожар в жилом доме в Слониме. Жильцы почувствовали запах дыма и самостоятельно покинули помещение. Огонь повредил кровлю, пострадавших людей нет.

Обесточенные линии электропередачи, сорванные крыши и поваленные деревья. Брестский и Гродненский регионы в этот раз в числе наиболее пострадавших от ночной стихии.

Однако на данный момент восстановительные работы в ряде районов завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.