Ночная авария на МКАД: Nissan врезался в МАЗ дорожников, два человека погибли

Новости Беларуси. Страшная авария на Минской кольцевой произошла минувшей ночью. Nissan Almera врезался в стоявший в левой крайней полосе грузовой автомобиль МАЗ.



Водитель и девушка-пассажир легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.





Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета:

По предварительной информации, полученной следователями в ходе осмотра места происшествия установлено, что около 3 часов ночи 2 июня 2016 года, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь по внешней стороне 41 километра Минской кольцевой автодороги, совершил наезд на стоявший в левой крайней полосе грузовой автомобиль МАЗ, который выполнял дорожные работы и был обозначен соответствующим образом.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы обращаются ко всем водителям, которые могли видеть момент столкновения, а также к иным лицам, которые могут иметь информацию о произошедшем, с просьбой обратиться по телефонам 8(033) 333-67-19, 8(017) 395-75-67.