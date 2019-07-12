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«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»

12 июля 2019 10:25
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Директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» задержали за взятку, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Глава предприятия, а по совместительству депутат, получил 1 200 долларов от учредителя коммерческой организации.  

«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»-1

Бизнесмен платил за благоприятное решение вопросов между двумя предприятиями. 

«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»-4

Директору грозит до 15 лет лишения свободы.

«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»-7

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела Управления ГУБОПИК МВД:
Установлено, что незаконные вознаграждения руководитель промышленного предприятия получал на систематической основе. Практически каждый месяц в течение последних нескольких лет.

# Коррупция # происшествия # Юрий Ткачук

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