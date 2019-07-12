«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»

Директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» задержали за взятку, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Глава предприятия, а по совместительству депутат, получил 1 200 долларов от учредителя коммерческой организации.
Директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» задержали за взятку, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Глава предприятия, а по совместительству депутат, получил 1 200 долларов от учредителя коммерческой организации.
Бизнесмен платил за благоприятное решение вопросов между двумя предприятиями.
Директору грозит до 15 лет лишения свободы.
Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела Управления ГУБОПИК МВД:
Установлено, что незаконные вознаграждения руководитель промышленного предприятия получал на систематической основе. Практически каждый месяц в течение последних нескольких лет.