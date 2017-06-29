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Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка

29 июня 2017 19:28
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Новости Беларуси. Без горячей воды остались жители поселка Красносельский в Гродненской области.

Грузовик зацепил трубу газопровода, повредил машины на парковке и добавил работы местным службам.

На предприятии остановлено производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка-1

На месте происшествия уже вторые сутки продолжаются восстановительные работы. Авария здесь произошла накануне. И потянула за собой цепочку проблем.

Из-за повреждённой газовой трубы остановлена мини-ТЭЦ завода.

А нет электричества для подогрева – нет горячей воды для всего посёлка.      

ЧП произошло в обычный рабочий день. Водитель грузовика – работник Слонимского предприятия,

как обычно после отгрузки выезжал с территории завода, но забыл опустить кузов.

 По словам очевидцев, встречные машины ему сигналили, но водитель не придал этому значение. Пока не зацепил трубу газопровода.

Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка-4

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Уже при выезде с территории предприятия поднятым кузовом грузовика были повреждены надземные инженерные коммуникации,

которые в свою очередь при падении повредили 5 припаркованных легковых автомобилей.

В настоящее время в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен административный протокол.

Заводская мини-ТЭЦ, к торой идёт эта газовая труба, вырабатывает электроэнергию и пар.

Авария внесла коррективы в производственный процесс. Работу пришлось приостановить.

Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка-7

Геннадий Найдюк, заместитель генерального директора цементного завода:
Конечно же, для предприятия здесь есть ущерб. После проведения ремонтно-восстановительных работ это всё будет обсчитано. И всё это будет решаться с виновником.

Самое главное для нас, что в этой аварии никто из людей не пострадал. 

Такая же позиция у местных жителей. В Красносельском проживает около 7-ми тысяч человек. Многие – работники цементного завода.

Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка-10

Вера Дюкарева, житель посёлка Красносельский:
Нормально всё, ничего страшного. Если будет один день – может выдержится. А вот если две недели – тогда плохо. 

Невнимательности водителя ещё будет дана правовая оценка.

Пока же на предприятии задача максимум –  оперативно устранить последние аварии.

Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка-13

Ремонтные работы здесь не останавливаются ни на минуту. Задействованы десятки работников, два крана и 4 подъёмника. Возобновить теплоснабжение в поселке обещают в ближайшее время.

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт # Андрей Цыдик # Геннадий Найдюк # Вера Дюкарева

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