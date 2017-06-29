Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка

На предприятии остановлено производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик зацепил трубу газопровода, повредил машины на парковке и добавил работы местным службам.

Новости Беларуси. Без горячей воды остались жители поселка Красносельский в Гродненской области.

На месте происшествия уже вторые сутки продолжаются восстановительные работы. Авария здесь произошла накануне. И потянула за собой цепочку проблем.

Из-за повреждённой газовой трубы остановлена мини-ТЭЦ завода.

А нет электричества для подогрева – нет горячей воды для всего посёлка.

ЧП произошло в обычный рабочий день. Водитель грузовика – работник Слонимского предприятия,

как обычно после отгрузки выезжал с территории завода, но забыл опустить кузов.

По словам очевидцев, встречные машины ему сигналили, но водитель не придал этому значение. Пока не зацепил трубу газопровода.