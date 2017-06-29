Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка
Новости Беларуси. Без горячей воды остались жители поселка Красносельский в Гродненской области.
Грузовик зацепил трубу газопровода, повредил машины на парковке и добавил работы местным службам.
На предприятии остановлено производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия уже вторые сутки продолжаются восстановительные работы. Авария здесь произошла накануне. И потянула за собой цепочку проблем.
Из-за повреждённой газовой трубы остановлена мини-ТЭЦ завода.
А нет электричества для подогрева – нет горячей воды для всего посёлка.
ЧП произошло в обычный рабочий день. Водитель грузовика – работник Слонимского предприятия,
как обычно после отгрузки выезжал с территории завода, но забыл опустить кузов.
По словам очевидцев, встречные машины ему сигналили, но водитель не придал этому значение. Пока не зацепил трубу газопровода.
Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Уже при выезде с территории предприятия поднятым кузовом грузовика были повреждены надземные инженерные коммуникации,
которые в свою очередь при падении повредили 5 припаркованных легковых автомобилей.
В настоящее время в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен административный протокол.
Заводская мини-ТЭЦ, к торой идёт эта газовая труба, вырабатывает электроэнергию и пар.
Авария внесла коррективы в производственный процесс. Работу пришлось приостановить.
Геннадий Найдюк, заместитель генерального директора цементного завода:
Конечно же, для предприятия здесь есть ущерб. После проведения ремонтно-восстановительных работ это всё будет обсчитано. И всё это будет решаться с виновником.
Самое главное для нас, что в этой аварии никто из людей не пострадал.
Такая же позиция у местных жителей. В Красносельском проживает около 7-ми тысяч человек. Многие – работники цементного завода.
Вера Дюкарева, житель посёлка Красносельский:
Нормально всё, ничего страшного. Если будет один день – может выдержится. А вот если две недели – тогда плохо.
Невнимательности водителя ещё будет дана правовая оценка.
Пока же на предприятии задача максимум – оперативно устранить последние аварии.
Ремонтные работы здесь не останавливаются ни на минуту. Задействованы десятки работников, два крана и 4 подъёмника. Возобновить теплоснабжение в поселке обещают в ближайшее время.