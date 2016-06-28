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Непогода в Беларуси: в Могилеве повалены деревья и погас Вечный огонь

28 июня 2016 11:31
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Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Из-за шквалистого ветра за минувшие сутки были обесточены более 260 населенных пунктов. Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение. На данный момент работы ведутся в 34 пунктах.

Больше всего от прохождения грозового фронта пострадали Гомельская и Могилевская области. Повреждены кровли жилых домов и сельскохозяйственных зданий.

В Могилеве от шквалистого ветра упали почти 80 деревьев. Повреждены несколько автомобилей.

Кроме этого, в областном центре буря даже потушила Вечный огонь у мемориала «Борцам за советскую власть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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