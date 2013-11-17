Неисправный беспилотник врезался в военный корабль ВМС США в Калифорнии. 2 человека пострадали

Новости США. Неисправный беспилотник врезался в военный корабль ВМС США в Калифорнии. Происшествие случилось во время проверки радиолокационных систем корабля.

Из-за неисправностей летательный аппарат врезался в левый бок крейсера. Ранения получили два члена экипажа. Всего на момент ЧП на борту находились 300 человек.

Сейчас крейсер направляется в порт Сан-Диего. Специалисты оценят степень повреждения корабля. Беспилотник также отправят на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.