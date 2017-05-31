«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области

Новости Беларуси. Белорус погиб в ДТП в Псковской области России. Авария произошла этой ночью на трассе «Санкт-Петербург – Невель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Микроавтобус, в котором находились 8 пассажиров, врезался в бетонный блок. В результате ДТП 27-летний мужчина погиб. Травмы получили еще четверо. Один человек был госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.
Алексей Баранов, начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по Псковской области:
На 385-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Невель» в Пушкиногорском районе Псковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель микроавтобуса «Фольксваген» совершил наезд на железобетонный блок. По предварительной информации, водитель не заметил предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ и организации объезда. По факту дорожно-транспортного происшествия отделением МВД России по Пушкиногорскому району возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Посольство Беларуси в России следит за ситуацией, диппредставители оповестили родственников погибшего и оказывают всю необходимую помощь.