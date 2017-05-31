«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области

Новости Беларуси. Белорус погиб в ДТП в Псковской области России. Авария произошла этой ночью на трассе «Санкт-Петербург – Невель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус, в котором находились 8 пассажиров, врезался в бетонный блок. В результате ДТП 27-летний мужчина погиб. Травмы получили еще четверо. Один человек был госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.