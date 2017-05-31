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«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области

31 мая 2017 10:41
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Новости Беларуси. Белорус погиб в ДТП в Псковской области России. Авария произошла этой ночью на трассе «Санкт-Петербург – Невель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус, в котором находились 8 пассажиров, врезался в бетонный блок. В результате ДТП 27-летний мужчина погиб. Травмы получили еще четверо. Один человек был госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.

«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области-1

Алексей Баранов, начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по Псковской области:
На 385-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Невель» в Пушкиногорском районе Псковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель микроавтобуса «Фольксваген» совершил наезд на железобетонный блок. По предварительной информации, водитель не заметил предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ и организации объезда. По факту дорожно-транспортного происшествия отделением МВД России по Пушкиногорскому району возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Посольство Беларуси в России следит за ситуацией, диппредставители оповестили родственников погибшего и оказывают всю необходимую  помощь.

# происшествия # Авария в России # Алексей Баранов

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