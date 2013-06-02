Наводнения в Европе: в 19 городах Чехии – чрезвычайное положение, затоплена Германия и Швейцария

Новости Чехии. Непростая ситуация из-за обильных осадков в Чехии. В 19 городах из-за высокого уровня воды в реках объявлено чрезвычайное положение. Почти все водоемы на юге страны достигли второй степени паводковой опасности.

За последние несколько часов в регионе выпало от 40 до 50 миллиметров осадков. По оценкам экспертов, это может привести к катастрофическим последствиям.

Во власти воды также Германия и Швейцария. Там ливни стали причиной наводнения. В связи с повышением уровня воды в Рейне прекращено судоходство в районе Базеля.

Тревожная ситуация и в ряде районов Швейцарии. Спасательные службы приведены в повышенную готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.