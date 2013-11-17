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Наводнение во Вьетнаме: 30 человек пострадали, более 80 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома

17 ноября 2013 15:19
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Новости Вьетнама. Во власти непогоды оказался и Вьетнам. Число жертв наводнения приблизилось к 30. Более 80 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома.

Тяжелая ситуация складывает в районе города Хюэ, памятники которого включены в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Некоторые районы города почти на метр ушли под воду. В зонах бедствия работают поисково-спасательные отряды.

По данным национальной метеослужбы, в ближайшее время ситуация с осадками и паводками будет только ухудшаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Природные катаклизмы

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