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В Беларуси зарегистрировано 15 пожаров в лесах и на торфяниках

16 июня 2011 11:08
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Несмотря на прохладу, в белорусских лесах сохраняется пожароопасная обстановка. Максимальный класс — в четырех районах: Брагинском, Хойникском, Октябрьском районах Гомельской области и Лунинецком — Брестской области.

По данным МЧС, за прошедшие сутки по стране зарегистрировано 15 пожаров в лесах и на торфяниках, в том числе и два возгорания травы и кустарников. При этом огонь не успевает охватить большие площади, так как спасатели вовремя их обнаруживают и сбивают пламя на начальной стадии.

Между тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на большей части Гомельской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. Днем столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки. Кратковременные дожди, а местами грозы, пройдут, в основном, в Брестской, Гродненской, Минской областях и на западе Витебской области.

# происшествия # Белоруссия

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