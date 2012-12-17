На Западе Украины из-за снегопадов образовалась 30-километровая пробка. Люди стоят на трассе больше 2 суток

Новости Украины. На Западе Украины из-за снегопадов образовалась 30-километровая пробка. Парализованной оказалась международной трассе Киев – Чоп.

Люди стоят на трассе уже больше двух суток. У многих заканчивается бензин и обогревать машины нечем. Несмотря на то, что топливо подвозят военные и спасатели, однако на всех его не хватает.

Для уборки снежных заносов привлечены все резервы: от МЧС и курсантов милиции до военнослужащих, а в качестве тягачей и бульдозеров используют даже бронетехнику. Но работе экстренных бригад мешает мокрый снег.

По прогнозам метеорологов, в западных областях Украины он будет идти весь день. Там объявлено штормовое предупреждение. В ряде районов отменены занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.