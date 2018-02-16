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В Слониме Volkswagen сбил на пешеходном переходе обозначенного световозвращающими элементами 9-летнего мальчика

16 февраля 2018 12:13
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Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в Слониме на улице Ружанской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.  

В Слониме Volkswagen сбил на пешеходном переходе обозначенного световозвращающими элементами 9-летнего мальчика -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Volkswagen сбил 9-летнего ребёнка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и на нём были световозвращающие элементы. По какой-то причине водитель всё равно не успел притормозить или объехать пострадавшего.  

В Слониме Volkswagen сбил на пешеходном переходе обозначенного световозвращающими элементами 9-летнего мальчика -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Мальчика госпитализировали с переломами.  

В Слониме Volkswagen сбил на пешеходном переходе обозначенного световозвращающими элементами 9-летнего мальчика -7

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело.  

Страшная авария произошла в январе 2018 года.  

Погибла многодетная мать и двое детей, ещё два ребёнка госпитализированы – здесь подробности.  

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

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