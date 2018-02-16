В Слониме Volkswagen сбил на пешеходном переходе обозначенного световозвращающими элементами 9-летнего мальчика

Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в Слониме на улице Ружанской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.
Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в Слониме на улице Ружанской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Volkswagen сбил 9-летнего ребёнка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и на нём были световозвращающие элементы. По какой-то причине водитель всё равно не успел притормозить или объехать пострадавшего.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Мальчика госпитализировали с переломами.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Возбуждено уголовное дело.
Страшная авария произошла в январе 2018 года.
Погибла многодетная мать и двое детей, ещё два ребёнка госпитализированы – здесь подробности.