Почему нельзя давать незнакомцу свой мобильный телефон. В МАРТ рассказали о новом виде мошенничества

Новости Беларуси. МАРТ рекомендует гражданам не передавать свои мобильные телефоны незнакомым людям.

Эта информация была размещена на официальном сайте министерства.

Сейчас на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования граждан. Такой инструмент есть и в сфере услуг мобильной связи – абонентам, которые подключились к услуге v-banking (v-кошелек) предлагается 100 рублей в качестве беспроцентного кредита.

Этим могут воспользоваться недобросовестные граждане, которые просят дать телефон, отмечая, что их мобильный разрядился.

Под видом звонка мошенники подключают услугу v-banking (v-кошелек) на полученном телефоне и переводят начисленные деньги на свой счет. Затем телефон возвращается владельцу.

МАРТ советует гражданам не давать незнакомцам свой мобильный телефон. А если вас попросили позвонить на улице, то наберите номер самостоятельно и не передавайте трубку в руки другому человеку.