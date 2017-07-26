На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте

Новости Беларуси. Больше всего от непогоды кроме Минской области пострадал и Брестский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождь не стихает здесь и сейчас.

Петр Буртрим, СТВ:

Грозовой фронт ливнями прошелся по западной и центральной части страны. Сперва он подмочили Брест – здесь за один час выпала треть нормы, а за день почти вся декадная норма осадков. Ливни затопили улицы города и парализовали движение транспорта. К вечеру и ночи мощные дожди и грозы охватили и другие регионы.

После очередных капризов природы наземный транспорт превратился в водный сразу на нескольких улицах Бреста. Передвигаться по ним было практически невозможно. Машины «поплыли», нарушилось и расписание общественного транспорта. Людям было непросто добраться на работу.