На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте
Новости Беларуси. Больше всего от непогоды кроме Минской области пострадал и Брестский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дождь не стихает здесь и сейчас.
Петр Буртрим, СТВ:
Грозовой фронт ливнями прошелся по западной и центральной части страны. Сперва он подмочили Брест – здесь за один час выпала треть нормы, а за день почти вся декадная норма осадков. Ливни затопили улицы города и парализовали движение транспорта. К вечеру и ночи мощные дожди и грозы охватили и другие регионы.
После очередных капризов природы наземный транспорт превратился в водный сразу на нескольких улицах Бреста. Передвигаться по ним было практически невозможно. Машины «поплыли», нарушилось и расписание общественного транспорта. Людям было непросто добраться на работу.
Горожане:
Два таких страшных дождя было: один с утра, другой вечером. Ну, что сделаешь – погода.
Дождь, видимость ухудшается. Усложняется управление транспортом.
Неудобство конечно, на работу дойти трудно было очень. Напугала гроза. А так, говорят, у природы нет плохой погоды.
Похожая, а может и более устрашающая картина наблюдалась и в других районах. Ливень обрушился и на Барановичский район. Чуть позже грозовой фронт добрался и до столицы. Интенсивный ливень залил и превратил в бассейн проезжую часть и тротуары. Прибавилось работы у коммунальщиков.
Неустойчивая погода сохранялась и ночью.
Петр Бутрим:
Неутешительный прогноз синоптиков и на 26 июля. Разгул стихии в виде гроз и ливней продолжится, причем практически везде. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.