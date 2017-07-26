Прямой эфир

На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте

26 июля 2017 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Больше всего от непогоды кроме Минской области пострадал и Брестский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождь не стихает здесь и сейчас.

Петр Буртрим, СТВ:
Грозовой фронт ливнями прошелся по западной и центральной части страны. Сперва он подмочили Брест – здесь за один час выпала треть нормы, а за день почти вся декадная норма осадков. Ливни затопили улицы города и парализовали движение транспорта. К вечеру и ночи мощные дожди и грозы охватили и другие регионы.

После очередных капризов природы наземный транспорт превратился в водный сразу на нескольких улицах Бреста. Передвигаться по ним было практически невозможно. Машины «поплыли», нарушилось и расписание общественного транспорта. Людям было непросто добраться на работу.

На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте-1

Горожане:
Два таких страшных дождя было: один с утра, другой вечером. Ну, что сделаешь – погода.

На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте-4

Дождь, видимость ухудшается. Усложняется управление транспортом.

На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте-7

Неудобство конечно, на работу дойти трудно было очень. Напугала гроза. А так, говорят, у природы нет плохой погоды.

Похожая, а может и более устрашающая картина наблюдалась и в других районах. Ливень обрушился и на Барановичский район. Чуть позже грозовой фронт добрался и до столицы. Интенсивный ливень залил и превратил в бассейн проезжую часть и тротуары. Прибавилось работы у коммунальщиков. 

Неустойчивая погода сохранялась и ночью.

Петр Бутрим: 
Неутешительный прогноз синоптиков и на 26 июля. Разгул стихии в виде гроз и ливней продолжится, причем практически везде. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненском районе задержаны трое нелегалов из Индии, которые хотели попасть в Евросоюз
26 июля 2017 07:29

В Гродненском районе задержаны трое нелегалов из Индии, которые хотели попасть в Евросоюз

Только в Брестской области грибами отравились уже 5 человек
26 июля 2017 06:58

Только в Брестской области грибами отравились уже 5 человек

В автобусе Москва-Минск мужчина ножом ранил в лицо солиста ансамбля «Песняры»
25 июля 2017 18:57

В автобусе Москва-Минск мужчина ножом ранил в лицо солиста ансамбля «Песняры»