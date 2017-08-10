На перекрёстке проспекта Независимости и улицы Калиновского перевернулся трактор дорожных рабочих

Новости Беларуси. Занесло на повороте. Трактор дорожных рабочих опрокинулся днём на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Авария произошла на перекрестке с улицей Калиновского. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением. Как нам стало известно, молодой человек устроился на предприятие пару дней назад.

Сергей Зараник, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На проезжую часть вытекли различные жидкости: масло и топливо. На место происшествия была вызвана различная помощь, где была оказана помощь водителю. От помощи отказался, телесные повреждения не получил. На место происшествия также прибыла служба МЧС для оказания помощи. Нужно было поднять трактор в нужное положение, также привести дорожное полотно в первоначальный вид