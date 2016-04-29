На Октябрьской площади в Минске 56-летний мужчина пытался сжечь себя

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие у «Нулевого километра» на Октябрьской площади. В четверг вечером на глазах у прохожих мужчина облил себя быстровоспламеняющейся жидкостью и поджег.



На помощь бросились сотрудники ОМОНа. Они подбежали к мужчине и начали его тушить.

С серьезными травмами мужчину доставили в больницу.

По последним данным, у поджигателя обгорело 64% тела.

Известно, что около 10 лет он был женат, в браке родился ребенок. Позже пара развелась. Суд определил кратность встреч отца с ребенком, но их количеством мужчина остался недоволен. Не исключено, что из-за семейных неурядиц он решился на отчаянный шаг.

По информации Следственного комитета,

на месте происшествия найдена предсмертная записка и другие доказательства суицида,

позволяющие считать ключевой версию о попытке суицида.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Центральным районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту попытки мужчины покончить жизнь самоубийством путем публичного самосожжения. 28 апреля около 17.25 на площади «Октябрьская» 56-летний житель Минского района, использовав горючую жидкость, поджег на себе одежду. Устанавливаются причины и условия, побудившие мужчину совершить задуманное. Изучаются особенности его личности и психофизическое состояние. В рамках проверки назначены соответствующие экспертизы.