На одной из центральных улиц Бреста рухнули перекрытия и стена одноэтажного здания. Погибла пенсионерка

И хоть место работ было ограждено, установлены сигнальные знаки, ЧП избежать не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Лицкевич, старший следователь следственного отдела прокуратуры Брестской области по Бресту:
Будет проведено судебно-медицинское исследование трупа, будет установлена причина смерти. А также прокуратурой будет проведена проверка в порядке ст. 174 Уголовно-процессуального Кодекса по факту правильности проведения данных работ и имеется ли причинно-следственная связь с разрушением и причиной смерти женщины.