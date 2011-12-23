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На одной из центральных улиц Бреста рухнули перекрытия и стена одноэтажного здания. Погибла пенсионерка

23 декабря 2011 13:34
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Новости Беларуси, Брест. Пока известно лишь, что здание пустовало и строители вели его демонтаж. Причем, при помощи экскаватора.

И хоть место работ было ограждено, установлены сигнальные знаки, ЧП избежать не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лицкевич, старший следователь следственного отдела прокуратуры Брестской области по Бресту:
Будет проведено судебно-медицинское исследование трупа, будет установлена причина смерти. А также прокуратурой будет проведена проверка в порядке ст. 174 Уголовно-процессуального Кодекса по факту правильности проведения данных работ и имеется ли причинно-следственная связь с разрушением и причиной смерти женщины.

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Обрушение стены дома в Бресте

Обрушение стены дома в Бресте

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# происшествия # Фотофакт

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