На одной из центральных улиц Бреста рухнули перекрытия и стена одноэтажного здания. Погибла пенсионерка

Новости Беларуси, Брест. Пока известно лишь, что здание пустовало и строители вели его демонтаж. Причем, при помощи экскаватора.

И хоть место работ было ограждено, установлены сигнальные знаки, ЧП избежать не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лицкевич, старший следователь следственного отдела прокуратуры Брестской области по Бресту:

Будет проведено судебно-медицинское исследование трупа, будет установлена причина смерти. А также прокуратурой будет проведена проверка в порядке ст. 174 Уголовно-процессуального Кодекса по факту правильности проведения данных работ и имеется ли причинно-следственная связь с разрушением и причиной смерти женщины.