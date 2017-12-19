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На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша

19 декабря 2017 19:12
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Новости Беларуси. Крупнейшую в 2017 году партию наркотиков изъяли белорусские таможенники. Инцидент произошел на границе с Литвой в пункте пропуска «Урбаны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 350 килограммов гашиша должны были проследовать транзитом через нашу страну в Россию. Опасный груз был спрятан в специальном тайнике в грузовом автомобиле с надписью «кормовые добавки».

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-1

Привлек особое внимание таможенников автопоезд, который следовал из Литвы в Россию транзитом через Беларусь. Используя специальное оборудование, удалось определить, что помимо официального груза есть и нелегальный. А в тайнике оказалась самая крупная партия наркотиков в этом года: 92 брикета гашиша общим весом 355,5 килограмм.

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-4

Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящий момент уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328. Время наказания – до 10 лет лишения свободы.

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-7

Цена этой находки на черном рынке может достигать 9 миллионов долларов. Кстати, крупным размером считается объем в неполных 30 грамм – вот вам и соотношение. Цифры говорят о следующем: попыток провести через территорию нашей страны наркотиков и запрещенных веществ не стало больше, а вот наглости прибавилось. По сравнению с 2016 годом общий вес увеличился в 62 раза, и во многих случаях это продукт одного и того же производителя.

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-10

Сергей Евмененко, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
На брикетах с гашишем были маркировочные обозначения в виде знака евро и звездочки. По информации наших российских коллег, которые исследовали все это и проводили  следственные действия и мероприятия, наиболее вероятным местом производства является Марокко.

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-13

Это попытка нелегального транзита крупной партии не первая. В пункте пропуска «Козловичи» уже с территории Польши в тайнике полуприцепа было спрятано 285 килограмм наркотиков. В марте в легковом авто обнаружили 178 брикетов «дурман-травы».

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-16

В октябре из Литвы гражданин России на внедорожнике пытался провезти 300 килограмм гашиша. При этом на днище автомобиле не было ни единого шва. Машину пришлось разрезать фактически на две части.

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-19

Юрий Сенько, председатель Таможенного комитета Республики Беларусь:
Мы ориентируем личный состав на очень внимательное оформление грузов. И в случае срабатывания анализа профиля рисков сотрудниками таможенной службы проводятся все необходимые досмотровые операции, в том числе с необходимыми рентгеносканирующими комплексами, которые сегодня есть на пограничных пунктах таможенного оформления.

На границе с Литвой задержали фуру с 355,5 килограммами гашиша-22

Благодаря совместной работе таможенников, следователей, экспертов-криминалистов и спецслужб удается не только задержать непосредственных перевозчиков, но также выйти на след тех, кто оплачивал заказ. Тем самым прервать звено в цепи поставщиков смерти.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт # Сергей Аземша # Юрий Сенько # Сергей Евмененко

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