В Молодечненском районе столкнулись 4 машины: погиб 19-летний парень

Новости Беларуси. Авария с тяжелыми последствиями в Молодечненском районе. Четыре машины, в том числе грузовая столкнулись на 63 километре трассы Нарочь-Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погиб 19-летний парень. Чтобы освободить его тело из металлического плена, пришлось применить специнструменты. Еще два человека с травмами доставлен в больницу.