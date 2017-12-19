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В Молодечненском районе столкнулись 4 машины: погиб 19-летний парень

19 декабря 2017 16:20
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Новости Беларуси. Авария с тяжелыми последствиями в Молодечненском районе. Четыре машины, в том числе грузовая столкнулись на 63 километре трассы Нарочь-Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском районе столкнулись 4 машины: погиб 19-летний парень-1

Погиб 19-летний парень. 

Чтобы освободить его тело из металлического плена, пришлось применить специнструменты. Еще два человека с травмами доставлен в больницу.

В Молодечненском районе столкнулись 4 машины: погиб 19-летний парень-4

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с попутным автомобилем, который готовился совершить маневр левого поворота. Второй автомобиль вылетел после этого столкновения на встречную полосу, где было совершено еще одно столкновение. В настоящее время по данному поводу Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится расследование в рамках возбужденного уголовного дела.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Евгений Сачек

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