В Молодечненском районе столкнулись 4 машины: погиб 19-летний парень

Новости Беларуси. Авария с тяжелыми последствиями в Молодечненском районе. Четыре машины, в том числе грузовая столкнулись на 63 километре трассы Нарочь-Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария с тяжелыми последствиями в Молодечненском районе. Четыре машины, в том числе грузовая столкнулись на 63 километре трассы Нарочь-Минск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Погиб 19-летний парень.
Чтобы освободить его тело из металлического плена, пришлось применить специнструменты. Еще два человека с травмами доставлен в больницу.
Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с попутным автомобилем, который готовился совершить маневр левого поворота. Второй автомобиль вылетел после этого столкновения на встречную полосу, где было совершено еще одно столкновение. В настоящее время по данному поводу Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится расследование в рамках возбужденного уголовного дела.