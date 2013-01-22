На Филиппинах подсудимый устроил стрельбу прямо в зале суда. Погибли 3 человека, в том числе стрелявший

Новости Филиппин. Стрельбой завершился судебный процесс на Филиппинах. Подсудимый открыл огонь из пистолета и застрелил двоих человек. Несколько получили ранения.

Инцидент произошел в Себу – втором по величине городе страны. Самого стрелявшего смертельно ранил сотрудник полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расправу в суде учинил канадец, который давно жил на Филиппинах. Ранее против него выдвигали обвинения в незаконном хранении оружия. Скорее всего, мужчина смог пронести пистолет в зал суда в сложенной газете, которую он в момент досмотра держал под мышкой.