На белорусскую столицу обрушился сильный снегопад.

Дороги завалены снегом, на многих участках лед и снежные заносы, значительно ухудшилась видимость. Как сообщили в оперативно-дежурной части МЧС Беларуси, снегопад и метель не привели к чрезвычайным происшествиям в республике. На уборку снега сегодня были выведены свыше 2 тысяч единиц специальной техники и более 10 тысяч работников служб жилищно-коммунального хозяйства. При определении мест уборки особое внимание было уделено магистральным улицам, остановкам общесвенного транспорта. К примеру, в Партизанском районе Минска работники предприятия <Горремавтодор> справляются с последствиями снегопада уже с раннего утра. За первую половину дня только с улиц Фрунзе и Захарова вывезли 25 машин снега.