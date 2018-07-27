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На пожаре в Минской области погибли два ребёнка. В отношении отца возбуждено уголовное дело

27 июля 2018 15:13
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Новости Беларуси. Двое детей погибли на пожаре в агрогородке Лесной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Звонок от жителей одного из общежитий к спасателям поступил около полуночи. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух малолетних детей: 4-летнего мальчика и 7-летней девочки. Медики, прибывшие на место, констатировали их смерть.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По данным следствия, незадолго до пожара дети были оставлены в комнате общежития их отцом – 32-летним мужчиной. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству) УК Республики Беларусь. Где в это время была мать, пока не известно.

# Пожар в Минской области # происшествия

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