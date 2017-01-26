«Мы просили оправдательного приговора»: завершено судебное разбирательство по делу слесарей-газовщиков из Борисова

Новости Беларуси. Четыре года колонии в условиях поселения. Суд Борисовского района огласил приговор по резонансному делу об отравлении двух семей угарным газом. Тогда погибли 6 человек, в том числе дети. Два слесаря, которые приезжали по вызову в ту самую многоэтажку незадолго до трагедии, признаны виновными в причинении смерти по неосторожности.

На скамье подсудимых 26 января был только один человек. Александр Чистяков – второй слесарь – на оглашение приговора не явился: он на больничном. По глазам его коллеги было видно: газовщик, кажется, такого вердикта ожидал. Четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. По народному – «химии». Под стражу Алексея Лакаша взяли прямо в зале суда.

Предприятие, где работали слесари, по решению суда обязано выплатить больше 120 тысяч рублей родственникам погибших в качестве компенсации морального вреда. По версии следствия, именно слесари виноваты в том, что произошло. Специалисты приходили по вызову за месяц до трагедии и не выполнили свою работу. Водонагреватели в квартире были неисправны. Впрочем, сторона защиты с этим мнением не согласна.

Игорь Иванов, адвокат обвиняемых:

Угарный газ – это следствие. А вентиляция – это причина. Мы, в общем-то, просили у суда оправдательного приговора.

На наказании, которое получили обвиняемые, настаивал прокурор. Денежный иск потерпевших суд удовлетворил частично. С приговором не согласны и представители «Минскоблгаза». Там работали и продолжали это делать во время судебного процесса обвиняемые. Их позиция: в трагедии виноваты сами жильцы.

Сергей Курашевич, главный инженер УП «Минскоблгаз»:

Мы считаем, что следственные действия были проведены не полностью, в одностороннем порядке. В судебном заседании те показания, которые давали свидетели и эксперты, не были учтены. Наше мнение, что основная причина – нерабочая система дымоудаления и вентиляции, нарушение самими абонентами эксплуатации газоводонагревателя.

Суд поставил точку в этом деле спустя год после трагедии. Тогда, 27 января, в двух квартирах борисовской пятиэтажки нашли тела шестерых человек. Погибли две семьи, в том числе и свекровь Ирины. Женщина говорит: родственники погибших не настаивали на строгом приговоре.

Ирина Крук:

Дымоход и вентиляция там не работали. Весь запах того, что она готовила, был у нее собран на одежде. Никто ничего не устранил. Причина как была, так и осталась.

И, действительно, жильцы злополучного дома отмечают: проблемы с вентиляцией есть. Хотя сотрудники газовой службы до сих пор наносят визиты в пятиэтажку очень часто – около двух раз в месяц. А на днях во все квартиры поставили датчики угарного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Зуйкова:

Если будет угарный газ, он засвистит.

Если приговор останется в силе, «Минскоблгаз» вынужден будет взыскать деньги, которые, по постановлению суда, пойдут в пользу родственников погибших с виновных слесарей. Об этом сообщила юрист предприятия.

Обвиняемые в течение всего судебного процесса свою вину не признавали. По их мнению, причинно-следственной связи между гибелью людей от отравления угарным газом и их действиями нет. Как бы там ни было, у стороны защиты по закону есть 10 суток, чтобы обжаловать приговор. И, как нам сообщили, она намерена это сделать.