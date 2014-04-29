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Музыкант Scorpions арестован в ОАЭ. Месяц он проведет в заключении

29 апреля 2014 16:36
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Новости ОАЭ. Джеймс Коттак, барабанщик легендарной рок-группы Scorpions, арестован в Дубае и приговорен к месяцу лишения свободы.

Как сообщают местные СМИ, 51-летний музыкант арестован за пьяный дебош во время перелета из Москвы в Дубай (инцидент произошел 3 апреля) и непристойные жесты, которые он показывал пассажирам-мусульманам на борту лайнера.

Коттак летел транзитом через Дубай в Бахрейн, где вместе с остальными участниками Scorpions планировал дать концерт на этапе чемпионата мира «Формулы-1».

На суде рокер признал, что перебрал алкоголя.

Адвокат музыканта заявил, что его клиент не хотел совершать ничего предосудительного, а просто хотел показать татуировку на своей спине.

После того, как Джеймс Коттак отбудет наказание, его депортируют на родину.

Напомним, легендарные Scorpions в 2010 году отправились в прощальный тур. Очевидно, когда музыканты воочию увидели, сколько у них поклонников по всему миру, уходить с большой сцены навсегда передумали. Смотрите, как встречали рокеров в Минске несколько лет назад!
 

# происшествия # Звезды # Scorpions

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