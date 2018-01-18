Автомобиль превратился в груду металла. По факту смертельного ДТП под Слонимом возбуждено уголовное дело

По информации УСК по Гродненской области, ДТП случилось днем 17 января. За рулем Hyndai находился 36-летний водитель. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком Volvo.

Новости Беларуси. Смертельное столкновение двух автомобилей произошло в Слонимском районе.

В салоне Hyndai находились четыре человека: двое погибли. Это 62-летний и 43-летний пассажиры. Водитель и 55-летний пассажир доставлены в медучреждение.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии. Для этого будет назначен ряд экспертиз.