В Мозыре и Мозырском районе в авариях пострадали два ребёнка
Новости Беларуси. 8 августа в Мозыре и Мозырском районе произошли две аварии с участием несовершеннолетних.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, первый случай имел место в райцентре. Примерно в полшестого вечера 39-летний водитель за рулём Audi 100 двигался по улице Рыжкова.
Выезжая с перекрёстка на красный свет, водитель сбил 10-летнего мальчика, который вместе с другом начал переходить дорогу на зелёный сигнал светофора.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Второй случай произошёл в посёлке Криничный около девяти вечера. Отец 7-летнего ребёнка остановил свой автомобиль у края дороги и высадил сына. После этого мальчик побежал за машиной отца через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В этот момент по проезжей части двигался Opel Meriva. 32-летний водитель не успел остановить иномарку и наехал на ребёнка.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В обоих ДТП дети получили ушибы и ссадины. Пострадавшие был госпитализированы.
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