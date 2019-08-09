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В Мозыре и Мозырском районе в авариях пострадали два ребёнка

09 августа 2019 13:02
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Новости Беларуси. 8 августа в Мозыре и Мозырском районе произошли две аварии с участием несовершеннолетних.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, первый случай имел место в райцентре. Примерно в полшестого вечера 39-летний водитель за рулём Audi 100 двигался по улице Рыжкова.

Выезжая с перекрёстка на красный свет, водитель сбил 10-летнего мальчика, который вместе с другом начал переходить дорогу на зелёный сигнал светофора.

В Мозыре и Мозырском районе в авариях пострадали два ребёнка-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Второй случай произошёл в посёлке Криничный около девяти вечера. Отец 7-летнего ребёнка остановил свой автомобиль у края дороги и высадил сына. После этого мальчик побежал за машиной отца через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В этот момент по проезжей части двигался Opel Meriva. 32-летний водитель не успел остановить иномарку и наехал на ребёнка.

В Мозыре и Мозырском районе в авариях пострадали два ребёнка-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В обоих ДТП дети получили ушибы и ссадины. Пострадавшие был госпитализированы.

На прошлой неделе в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю.

Девочка выбежала на дорогу из-за грузовика – подробности здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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