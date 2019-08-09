В Мозыре и Мозырском районе в авариях пострадали два ребёнка

Новости Беларуси. 8 августа в Мозыре и Мозырском районе произошли две аварии с участием несовершеннолетних.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, первый случай имел место в райцентре. Примерно в полшестого вечера 39-летний водитель за рулём Audi 100 двигался по улице Рыжкова.

Выезжая с перекрёстка на красный свет, водитель сбил 10-летнего мальчика, который вместе с другом начал переходить дорогу на зелёный сигнал светофора.