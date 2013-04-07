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Мощный ураган обрушился на Японию. 2 человека погибли, десятки ранены

07 апреля 2013 13:07
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Новости Японии. Мощный ураган обрушился на Японию. Жертвами шторма стали, по меньшей мере, два человека, несколько десятков получили ранения. В стране приостановлено транспортное сообщение, в залах ожидания вокзалов и аэропортов скопились десятки тысяч пассажиров. В результате удара стихии без света остались свыше тысячи домов.

Ожидается, что погода в островном государстве наладится к понедельнику. До этих пор местным жителям рекомендовано не покидать своих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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