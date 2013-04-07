Мощный ураган обрушился на Японию. 2 человека погибли, десятки ранены

Новости Японии. Мощный ураган обрушился на Японию. Жертвами шторма стали, по меньшей мере, два человека, несколько десятков получили ранения. В стране приостановлено транспортное сообщение, в залах ожидания вокзалов и аэропортов скопились десятки тысяч пассажиров. В результате удара стихии без света остались свыше тысячи домов.

Ожидается, что погода в островном государстве наладится к понедельнику. До этих пор местным жителям рекомендовано не покидать своих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.