Прямой эфир

Мощный теракт в Сирии унес жизни более 20 человек

16 октября 2013 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. На юго-западе Сирии произошел мощный теракт. На воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате атаки погибли более 20 человек. Среди них – женщины и дети. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и повстанцами начался в Сирии несколько лет назад. За это время погибли уже около 110 тысяч человек. Сотни тысяч стали беженцами. Официальный Дамаск не раз предлагал повстанцам решить вопрос мирно, однако они отказывались сесть на стол переговоров. Оппозиция не намерена ехать и на ближайшую конференцию по  Сирии, которая пройдет в Женеве в конце ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
Похороны нацистского преступника привели к акциям протеста в Италии
16 октября 2013 13:10

Похороны нацистского преступника привели к акциям протеста в Италии

Три тонны вина разлилось на трассе под Барановичами
16 октября 2013 08:59

Три тонны вина разлилось на трассе под Барановичами

На станции метро «Немига» под поезд прыгнул 58-летний минчанин. Мужчина погиб
15 октября 2013 15:22

На станции метро «Немига» под поезд прыгнул 58-летний минчанин. Мужчина погиб