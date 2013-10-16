Мощный теракт в Сирии унес жизни более 20 человек

Новости Сирии. На юго-западе Сирии произошел мощный теракт. На воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате атаки погибли более 20 человек. Среди них – женщины и дети. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и повстанцами начался в Сирии несколько лет назад. За это время погибли уже около 110 тысяч человек. Сотни тысяч стали беженцами. Официальный Дамаск не раз предлагал повстанцам решить вопрос мирно, однако они отказывались сесть на стол переговоров. Оппозиция не намерена ехать и на ближайшую конференцию по Сирии, которая пройдет в Женеве в конце ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.