Мингорисполком привлечет к ответственности владельцев подтопленных магазинов и кафе

Такое поручение дал председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. В прошлом году, после большого потопа, ряд заведений получили специальные предписания МЧС. Наличие запасных выходов, водонепроницаемых дверей и элементарных мешков с песком. Но большинство владельцев эти требования проигнорировали.

Традиционные зонтики в ту мокрую субботу скорее были предметом декора, нежели спасения. За полчаса выпало десятая часть месячной нормы осадков. Большая вода больше всех накрыла центр города: подтопила 20 участков дороги, закрыла 2 станции метро, остановила общественный транспорт. Около сотни пешеходов пересели на спасательные лодки. Некоторые же капризы природы восприняли с юмором и устроили соревнования, заплывая за буйки.

А вот спасателям было не до смеха. Бригады МЧС в усиленном режиме боролись с водной стихией. На вопрос, почему центр города превращается в Венецию у специалистов ответ простой — все дело в ливневках. Старые конструкции не справляются с обилием воды. Решит проблему коллектор «Центр». Он пройдет через весь город и свяжет маленькие трубы воедино. Ежегодно на эти цели из городского бюджета будет выделяться 100 млрд. рублей. И уже к 2015 году проблема подтоплений будет решена.

Руслан Лихоманов, и.о. Начальника Минского городского управления МЧС:

Сегодня реализуется масштабный проект по строительству коллектора «Центр», который позволит увеличить пропускную способность и, тем самым, предупредить подтопления территорий города.

Пока же лучшей защитой от капризов природы остается профилактика. Потоп прошлого года выявил 99 наиболее проблемных участков столицы. Особо пострадали магазины и кафе. Для руководителей провели мастер-класс по защите от водной стихии, но пока многие владельцы предпочитают работать не вместе, а вместо. Так, вода в одном из кафе уже во второй раз стала главным блюдом меню. Об элементарных мешках с песком, в отличие от коллег, здесь не забыли. Но этого явно оказалось недостаточно.

Виктор Лапатко, заместитель начальника охраны кафе:

Установили бы водонепроницаемые двери, как это сделали наши соседи. Вот они в это раз практически не пострадали. Здесь это тоже можно сделать, но вообще целесообразно поднять вход выше уровня воды, которая может здесь быть.

За халатность во время ливня владельцы подтопленных магазинов и кафе рассчитаются. Рублем. Впрочем, репутацию подмочила и столичная Госавтоинспекция. Почему-то сотрудники ГАИ пропускали на подтопленные улицы водителей.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Надо не сидеть в машине, а надо действовать. Я проехал во все проблемные точки беспрепятственно, причем, что стояли патрульные машины. Также они относились ко всем водителям. Нельзя допускать доступа. Где гарантия, что тропические ливни не выпадут в июле и августе.

Мокрая суббота повторится уже завтра. Правда, это не прогноз синоптиков. В искусственно созданном режиме сотрудники МЧС проведут так называемое штабное учение. Спасатели смоделируют потоп и вместе со спецслужбами проведут работу над ошибками. Как говорится, тяжело в учении — легко в бою.