Минчанин украл три велосипеда из пункта проката с помощью найденного на свалке паспорта

Новости Беларуси. Аренда на час обернулась кражей. 22-летний минчанин похитил и продал три велосипеда из пункта проката, один из них случайно купили сами же сотрудники салона. Как выяснили оперативники, велосипед прошел не через одни руки. За короткое время его успели перепродать трижды. В залог за стальных коней молодой человек оставил паспорт. Как выяснилось, не свой. Однако этот факт не помешал оперативникам выйти на след мошенника.

Сергей Кокарев, инструктор пункта проката велосипедов:

Я пришел на работу. Сидели три молодых человека на лавочке. Они попросили три велосипеда. Я отправил их в кассу, они все оплатили.

По правилам проката один из парней оставил в залог паспорт - взамен получил три велосипеда. На час. Вот только ни через час, ни через два, ни даже на следующий день любители велопрогулок не объявились... Указанный контактный номер телефона оказался липовым. Впрочем, и паспорт, оставленный в залог, принадлежал другому человеку.

После такого открытия представители пункта проката незамедлительно обратились к правоохранителям. И надо сказать не в последний раз...

Спустя полторы недели у оперативников на столе лежало еще одно заявление. Нарочно не придумаешь: по объявлению в Интернете сотрудники салона купили похищенный ранее велосипед. Оказалось, стальной конь успел пройти не через одни руки — его перепродавали трижды.

Внизу велосипеда были фирменные наклейки — они позволили опознать пропажу. Цепочка «купли-продажи» привела к первому звену.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД Минска:

Одним из молодых людей оказался 22-летний нигде не работающий, ранее судимый за мошенничество и кражи минчанин. Он нашел паспорт на одной из свалок города Минска и решил им воспользоваться. Для чего в один из дней он пришел в салон проката со своими друзьями, где взял напрокат три велосипеда.

Как признался сам подозреваемый, велосипеды продал сразу. Также незамедлительно потратил и выручку. Сейчас предприимчивый молодой человек находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина будет доказана, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в Новости «24 часа» на СТВ.